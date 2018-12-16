"Пора на икону". В Сети высмеяли фото Порошенко на "объединительном" соборе

Депутат Верховной рады Виталий Куприй раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за его участие в соборе по созданию новой автокефальной церкви.
На своей странице в "Фейсбуке" парламентарий опубликовал фото главы государства, сидящего среди священнослужителей.
— Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников, — написал Куприй.
Депутат напомнил, что, согласно Конституции Украины, церковь в стране отделена от государства.
За этой публикацией последовал целый шквал насмешливых комментариев. Некоторые пользователи предположили, что президент решил возглавить новую религиозную организацию.
— Пора на икону
Напомним, в Киеве состоялся "объединительный собор", посвящённый созданию в стране новой автокефальной церкви, которую всецело поддержал Порошенко.
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