"Пора на икону". В Сети высмеяли фото Порошенко на "объединительном" соборе

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"Пора на икону". В Сети высмеяли фото Порошенко на "объединительном" соборе

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Фото: © Официальный сайт Президента Украины

Пользователи Интернета предположили, что украинский президент метит в предстоятели новой автокефальной церкви.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за его участие в соборе по созданию новой автокефальной церкви.

На своей странице в "Фейсбуке" парламентарий опубликовал фото главы государства, сидящего среди священнослужителей.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kupriyofficial/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhMq_OCevK2v58WZ9MQGkJQNe2I6-Pg8FDHyEPN8AzKsGWAQrjZI--qYZn06LmIJlbQ7C2R8IqSchioiY6LiNZzx8SyIPpMBgvok_rUcI9VxS8e70x33kIlG3oJixyh_XOMhCxaLvgjzViOACq-09g-OMWy7-vXlRCXxtUHwn0yRkSzLrgukOTGdE3OfOuHgCFXpbxgCju-QGb6BBmu5eAjdrOlmRNjpIX8m765yFlHS2lk-4o81Pn5KyH1rkaWlfoBLbUg1vDWStA83QuXSVuE5mpWbBBmUlcrx1CoqYcRvCjl5s9Fq5ywS4191GUoRoX2vW1dqDRc55aIt1L7fV0bA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><ins>Віталій Купрій</ins></a></p>

— Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников, — написал Куприй.

Депутат напомнил, что, согласно Конституции Украины, церковь в стране отделена от государства.

За этой публикацией последовал целый шквал насмешливых комментариев. Некоторые пользователи предположили, что президент решил возглавить новую религиозную организацию.

— Пора на икону

— И здесь место себе купил, на случай, если не пройдёт в президенты

Напомним, в Киеве состоялся "объединительный собор", посвящённый созданию в стране новой автокефальной церкви, которую всецело поддержал Порошенко.

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