Трамп пообещал жителям США "прекрасное" здравоохранение

Президент США Дональд Трамп поддержал отмену Федеральным судом Техаса реформы здравоохранения, проведённой в 2010 году.

— Если Верховный суд поддержит (решение Федерального суда. — Прим. Лайфа), мы сядем вместе с демократами и получим прекрасное здравоохранение для наших граждан. Отменим и заменим, всё сделаем немного по-другому, — приводит РИА "Новости" слова американского лидера.

Напомним, ранее Федеральный суд в штате Техас отменил реформу здравоохранения Obamacare. Такое решение вынесено в связи с отменой Конгрессом положения о штрафах за отсутствие медицинской страховки, без которого вся реформа не имеет смысла.