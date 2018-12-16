"Разбойничье сборище". В РПЦ осудили "объединительный" собор в Киеве

В Московском патриархате заявили, что новая автокефальная церковь на Украине действует против канонических норм и таким образом лишает себя всех связей с мировым православием.
— То, что произошло, — избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний, — сказал в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
Он выразил опасение, что простые верующие на Украине окажутся в зависимости от таких непризнанных религиозных структур, участвующих в политических играх.
— Не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны, — заявил представитель РПЦ.
Как ранее сообщал Лайф, в Киеве прошёл "объединительный" собор, посвящённый созданию на Украине новой автокефальной церкви под эгидой Константинопольского патриархата.
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