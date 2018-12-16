"Разбойничье сборище". В РПЦ осудили "объединительный" собор в Киеве

По мнению представителя патриарха Кирилла, на Украине избрали не главу новой церкви, а нового лидера раскола в обществе.

В Московском патриархате заявили, что новая автокефальная церковь на Украине действует против канонических норм и таким образом лишает себя всех связей с мировым православием.

— То, что произошло, — избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний, — сказал в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

Он выразил опасение, что простые верующие на Украине окажутся в зависимости от таких непризнанных религиозных структур, участвующих в политических играх.

— Не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны, — заявил представитель РПЦ.

Как ранее сообщал Лайф, в Киеве прошёл "объединительный" собор, посвящённый созданию на Украине новой автокефальной церкви под эгидой Константинопольского патриархата.