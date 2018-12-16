В Одесской области пресекли контрабанду психотропных веществ из Европы

Сотрудники СБУ и прокуратура Одесской области заблокировали контрабанду психотропных веществ из Западной Европы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СБУ на странице в "Фейсбуке".

Правоохранители установили, что житель Одессы распространяет опасное наркотическое вещество. Таблетки мужчина получал из-за границы с помощью одного из международных почтовых сервисов. Забирать посылки на почту ходила его сообщница. Отмечается, что злоумышленники распространяли наркотик в розницу среди студентов городских вузов.

Оба наркоторговца были задержаны во время получения новой "посылки". В отношении них возбуждено уголовное дело.