В Одесской области пресекли контрабанду психотропных веществ из Европы

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В Одесской области пресекли контрабанду психотропных веществ из Европы

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Фото: © Faceebook/Управление Службы безопасности Украины в Одесской области

Сотрудники СБУ и прокуратура Одесской области заблокировали контрабанду психотропных веществ из Западной Европы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СБУ на странице в "Фейсбуке".

Правоохранители установили, что житель Одессы распространяет опасное наркотическое вещество. Таблетки мужчина получал из-за границы с помощью одного из международных почтовых сервисов. Забирать посылки на почту ходила его сообщница. Отмечается, что злоумышленники распространяли наркотик в розницу среди студентов городских вузов.

Оба наркоторговца были задержаны во время получения новой "посылки". В отношении них возбуждено уголовное дело.

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