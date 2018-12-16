Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием новой автокефальной церкви

Посольство США в Киеве направило Украине слова поздравления с созданием в стране новой автокефальной церкви. Об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter.

— Мы поддерживаем право всех украинцев веровать по собственному усмотрению. Терпимость и сдержанность являются ключом к мирному переходному периоду, чтобы люди с разными религиозными убеждениями могли жить и процветать вместе, — написали представители посольства.

Как ранее сообщал Лайф, в Киеве состоялся "объединительный" собор, посвящённый созданию в стране новой автокефальной церкви. Её предстоятелем избрали митрополита Епифания.

Напомним, патриарха у новой церкви не будет, а митрополит не сможет принимать важных решений без согласования с Константинопольским патриархом Варфоломеем.