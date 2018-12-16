Cемь человек пострадали после взрыва петарды в ТЦ в Германии

В немецком Дортмунде неизвестные взорвали петарды в торговом центре, в результате чего пострадало семь человек. Об этом сообщается на странице местной полиции в "Твиттере".

Laute Explosion in/an der Dortmunder Thier Galerie. Tausende Menschen sind aus der Galerie rausgerannt und Polizei und Krankenwagen riegeln alles um die Galerie ab. #staysafe #dortmund #explosion #thiergalerie pic.twitter.com/nLEGxPAazj — Alex (@_ALECS23) 15 декабря 2018 г.

Отмечается, что представители правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых. Двоим из них — четырнадцать лет, ещё двоим — пятнадцать. В настоящий момент ведётся следствие.

An der #thiergalerie ertönte am Abend ein lauter Knall. Es brach Panik aus, die @polizei_nrw_do ist vor Ort und beruhigte die Situation. Unbekannte sollen Böller gezündet haben. #dortmundhttps://t.co/CVWKdrMSqK pic.twitter.com/A5sfmlDz9b — Dortmund24 (@dortmund_24) 15 декабря 2018 г.

Жителям и гостям Дортмунда полиция сообщила, что сейчас в ТЦ им ничто не угрожает.