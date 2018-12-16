Cемь человек пострадали после взрыва петарды в ТЦ в Германии

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Cемь человек пострадали после взрыва петарды в ТЦ в Германии

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В немецком Дортмунде неизвестные взорвали петарды в торговом центре, в результате чего пострадало семь человек. Об этом сообщается на странице местной полиции в "Твиттере".

Отмечается, что представители правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых. Двоим из них — четырнадцать лет, ещё двоим — пятнадцать. В настоящий момент ведётся следствие.

Жителям и гостям Дортмунда полиция сообщила, что сейчас в ТЦ им ничто не угрожает.

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