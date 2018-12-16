СК начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде

Следователи Вологды начали проверку после взрыва газа в жилом доме. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

— Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, в одном из многоквартирных домов Вологды произошёл взрыв газа. В результате инцидента погиб один человек. Лайф публиковал фото и видео с места происшествия.