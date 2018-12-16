Врио губернатора Приморья Кожемяко проголосовал на выборах главы региона

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах губернатора на участке № 727 во Владивостоке.

Как сообщает ТАСС, Кожемяко пришёл на участок, расположенный в здании Колледжа технологии и сервиса, в 09:30 по местному времени (02:30 мск) вместе с супругой.

Отмечается, что к этому моменту на участке проголосовало 34 избирателя.

Напомним, Олег Кожемяко участвует в повторных выборах главы Приморья в качестве самовыдвиженца.

Всего в Приморье зарегистрировано более 1,4 миллиона избирателей. Также Лайф писал, что в регионе сейчас работает свыше 1,5 тысячи избирательных участков.