В Петербурге обнаружили квартиру, состоящую из 58 комнат

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу доля в 58-комнатной квартире. О необычном помещении сообщил один из городских риелторов.

— Кто поставил себе целью увидеть всё в этой жизни — взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, — написал мужчина на своей странице в "Фейсбуке".

Агент пожаловался, что подобные квартиры "продолжают доставлять головную боль и неудобства при продаже жильцам и риелторам".

Отмечается, что раньше квартира была общежитием, но после приватизации стала квартирой. В ней расположена одна кухня и по санузлу на каждые четыре комнаты.

На продажу выставлены две комнаты общей площадью 40 кв. метров. Продавец оценивает недвижимость в 3 миллиона рублей.