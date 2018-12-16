Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный во время заседания Совета по культуре и искусству рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что открытие стационарной сцены Cirque du Soleil в Сколкове — "неправильно, неприемлемо".

— Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе, — приводит слова Запашного пресс-служба Кремля.

В ответ на это заявление Путин отметил, что появление Cirque du Soleil на постоянной основе в РФ можно рассматривать как борьбу за рынок.

— Распахивать ворота так уж не стоит. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история. Моя позиция очень близка к вашей, — ответил президент России Запашному.

Также Путин пообещал, что займётся этим вопросом.