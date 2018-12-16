Около 9,5 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах в Приморье

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, участвующий в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, с супругой Ириной Герасименко проголосовали на участке во Владивостоке.

На повторных выборах губернатора Приморского края проголосовали досрочно порядка 9,5 тысячи избирателей, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя краевого избиркома Татьяны Заболотной, вместе с судовыми было сформировано 1569 избирательных участков.

Она отметила, что правом досрочно отдать свои голоса за претендента на пост главы Приморья воспользовались 7 тысяч членов судовых экипажей.

Также Заболотная рассказала о завершении досрочного голосования на 59 избирательных участках в труднодоступной местности, в 16 районах.

— Общее количество проголосовавших там составило 2525 человек. Итого досрочно проголосовали 9500 избирателей, что составляет 0,69% от общего количества избирателей, — добавила она.

Напомним, в Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Лайф писал, что местные жители смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморье зарегистрировано более 1,4 миллиона избирателей.

Также сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, участвующий в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, с супругой Ириной Герасименко проголосовали на участке во Владивостоке.