Около 9,5 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах в Приморье

На повторных выборах губернатора Приморского края проголосовали досрочно порядка 9,5 тысячи избирателей, сообщает РИА "Новости".
По словам представителя краевого избиркома Татьяны Заболотной, вместе с судовыми было сформировано 1569 избирательных участков.
Она отметила, что правом досрочно отдать свои голоса за претендента на пост главы Приморья воспользовались 7 тысяч членов судовых экипажей.
Также Заболотная рассказала о завершении досрочного голосования на 59 избирательных участках в труднодоступной местности, в 16 районах.
— Общее количество проголосовавших там составило 2525 человек. Итого досрочно проголосовали 9500 избирателей, что составляет 0,69% от общего количества избирателей, — добавила она.
Напомним, в Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Лайф писал, что местные жители смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморье зарегистрировано более 1,4 миллиона избирателей.
Также сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, участвующий в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, с супругой Ириной Герасименко проголосовали на участке во Владивостоке.
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