Роспотребнадзор признал безопасной воду с резким запахом из реки под Владимиром

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Роспотребнадзор признал безопасной воду с резким запахом из реки под Владимиром

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Вода из водозабора на реке Нерль пригодна для питья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области.

— В настоящее время, по результатам проведённых лабораторных исследований, водопроводная вода пригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, — говорится на сайте федеральной службы.

В Роспотребнадзоре также отметили уменьшение интенсивности запаха более чем в два раза.

Напомним, 11 декабря жители нескольких районов города сообщили о резком запахе, исходящем от воды из крана. МУП "Владимирводоканал" сообщил, что в этот день в реку произошёл сброс органического вещества неизвестного происхождения.

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