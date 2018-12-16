Названа дата заседания упразднённого "русского экзархата" в Западной Европе

Константинополь решил распустить русские приходы в Западной Европе вскоре после того, как объявил о создании новой автокефальной церкви на Украине.

Священнослужители упразднённого недавно "русского экзархата" в Западной Европе собрались на пастырском совещании в Париже. Об этом сообщается на официальном портале Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

По данным сайта, представители православного сообщества решили провести генеральную ассамблею 23 февраля 2019 года. На ней планируют обсудить поступок Константинопольского патриархата распустить экзархат.

Как ранее писал Лайф, в конце ноября Вселенский патриархат без объяснения причин единогласно выбирает роспуск Западноевропейского экзархата русских приходов с центром в Париже.

Напомним, в октябре 2018 года Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. После этого в стране объявили о создании новой автокефальной церкви.

15 декабря в Киеве утвердили устав и избрали главу новой религиозной структуры.