Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" откроют в конце 2019 года

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Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" откроют в конце 2019 года

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Фото: © АО "Мосинжпроект"

Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел "Рязанская" будет открыт через год. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

— Задача — ввести всё единовременно с вводом станции метро в декабре 2019 года, — цитирует Суниева ТАСС.

Отмечается, что новый ТПУ будет представлять полностью крытый трёхэтажный комплекс с зонами питания и торговли, а также залом ожидания. Пересадка с одного вида транспорта на другой будет занимать около пяти минут.

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