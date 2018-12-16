Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" откроют в конце 2019 года

Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел "Рязанская" будет открыт через год. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

— Задача — ввести всё единовременно с вводом станции метро в декабре 2019 года, — цитирует Суниева ТАСС.

Отмечается, что новый ТПУ будет представлять полностью крытый трёхэтажный комплекс с зонами питания и торговли, а также залом ожидания. Пересадка с одного вида транспорта на другой будет занимать около пяти минут.