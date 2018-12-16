Трое детей стали жертвами пожара в Башкирии

Три несовершеннолетних ребёнка погибли при пожаре в Башкирии.
Как сообщает ТАСС, трагедия случилась в селе Кандры Туймазинского района.
Отмечается, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Во время разбора места пожара спасатели обнаружили трёх погибших детей. По предварительной информации, дети были 2014, 2015 и 2016 года рождения.
Причины пожара уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
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