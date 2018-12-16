Трое детей стали жертвами пожара в Башкирии

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Трое детей стали жертвами пожара в Башкирии

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Фото: © Flickr/Rob Swystun

Три несовершеннолетних ребёнка погибли при пожаре в Башкирии.

Как сообщает ТАСС, трагедия случилась в селе Кандры Туймазинского района.

Отмечается, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Во время разбора места пожара спасатели обнаружили трёх погибших детей. По предварительной информации, дети были 2014, 2015 и 2016 года рождения.

Причины пожара уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

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