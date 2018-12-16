Фильм "Холодная война" получил главную награду Европейской киноакадемии

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Фильм "Холодная война" получил главную награду Европейской киноакадемии

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Фото: © Кадр из фильма "Холодная война"

Лучшим фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии стала "Холодная война" польского режиссёра Павла Павликовского. Об этом говорится на сайте организации.

Картина, выполненная в чёрно-белых тонах, рассказывает историю любви певицы и музыканта во время холодной войны.

Вместе с фильмом Павликовского за главную награду академии также боролись "Догмэн", "Девочка", Счастливый Лазарь" и "На границе миров".

Отмечается, что "Холодная война" также получила призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Кроме того, Иоанна Кулиг, исполнившая в фильме главную роль, была названа лучшей актрисой.

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