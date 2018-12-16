Фильм "Холодная война" получил главную награду Европейской киноакадемии

Лучшим фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии стала "Холодная война" польского режиссёра Павла Павликовского. Об этом говорится на сайте организации.
Картина, выполненная в чёрно-белых тонах, рассказывает историю любви певицы и музыканта во время холодной войны.
Вместе с фильмом Павликовского за главную награду академии также боролись "Догмэн", "Девочка", Счастливый Лазарь" и "На границе миров".
Отмечается, что "Холодная война" также получила призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Кроме того, Иоанна Кулиг, исполнившая в фильме главную роль, была названа лучшей актрисой.
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