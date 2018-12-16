Коалиция США сообщила об уничтожении 16 боевиков ИГИЛ в Сирии

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Коалиция США сообщила об уничтожении 16 боевиков ИГИЛ в Сирии

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Фото: © Defence Visual Information Distribution Service

Вооружённые силы атаковали командный пункт террористов, который располагался в здании мечети.

Коалиция под руководством США совершила авиаудар по командному пункту ИГИЛ* в городе Хаджин на востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коалиции. Отмечается, что террористы прятались в здании мечети.

— На момент удара данный командный пункт занимали более 16 вооружённых до зубов боевиков ИГИЛ, которые использовали здание для командования атаками против наших партнёров по коалиции, — написано в релизе.

Отмечается, что коалиция также обвинила террористов в постоянном использовании религиозных зданий и больниц.

Как ранее сообщал Лайф, 7 декабря в результате авиаудара коалиции полностью уничтожена больница в провинции Дейр-эз-Зор.

*Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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