"Послушайте соседей". США призвали Германию отказаться от "Северного потока —2"

Представитель Госдепа США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон призывает власти Германии "прислушаться к соседям" и, таким образом, отказаться от поддержки проекта "Северный поток — 2".

— Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих её соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода, — приводит РИА "Новости" слова Палладино.

Также представитель Госдепа добавил, что американская сторона "приветствует единогласное решение Европейского совета (саммит ЕС — Прим. Лайфа) о продлении экономических санкций против России".

Также он рассказал о планах США "работать с европейскими партнёрами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля".

Напомним, ранее Палата представителей США выступила за санкции против "Северного потока — 2". В Европарламенте также выступили против проекта газопровода, назвав его "политическим" и несущим угрозу странам Европы. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение Европарламента было принято под давлением США.

Также Лайф писал, что противники "Северного потока — 2" начали атаку на Германию.