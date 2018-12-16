Обнародованы первые данные о явке избирателей на выборах в Приморье

При этом отмечалось, что около 9,5 тысячи избирателей решили проголосовать досрочно.

Явка на повторных выборах главы Приморья на 10:00 местного времени (03:00 мск) составила 4,62%, сообщает РИА "Новости".

По словам секретаря краевой избирательной комиссии Натальи Камаевой, подобный результат примерно равняется явке к этому часу в первом туре сентябрьских выборов главы региона. Тогда она составила 4,68%.

— На 10:00 явка составила 4,62% — 67 тысяч 624 человека, — сказала Камаева.

Напомним, в Приморском крае 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Как сообщал Лайф, жители смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморье зарегистрировано свыше 1,4 миллиона избирателей. При этом около 9,5 тыс. избирателей решили проголосовать досрочно.

Сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца, с супругой Ириной Герасименко проголосовали на избирательном участке во Владивостоке.