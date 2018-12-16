Снаряд времён войны нашли на стройке в Зеленограде

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Снаряд времён войны нашли на стройке в Зеленограде

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Фото: © РИА "Новости"/Антон Денисов

На строительной площадке в Зеленограде найден боеприпас времён Великой Отечественной войны, сообщили в управлении МЧС по Москве.

По словам спасателей, снаряд обнаружили при проведении земляных работ на проспекте Генерала Алексеева.

Территория вокруг стройплощадки была оцеплена. В итоге сапёры извлекли снаряд калибром 152 мм без взрывателя и отправили его на утилизацию.

Как ранее писал Лайф, найденный на трассе А-108 в Подмосковье боеприпас времён войны сдетонировал. Пострадал участковый по столичному району Марьина Роща: он лишился глаза и кисти руки.

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