Кремлёвскую новогоднюю ёлку срубят в Подмосковье

Дерево выиграло "конкурс красоты", на котором победительницу выбирали по строгим критериям.

Главную новогоднюю ёлку России привезут из деревни Ерёмино Щёлковского района Московской области. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

По её словам, выбранному дереву примерно сто лет. В высоту оно достигает 27 метров, а диаметр ствола составляет 60 сантиметров.

В ближайшее время ель аккуратно упакуют и уложат на специальную платформу. Дерево планируют доставить на Соборную площадь Кремля 18 декабря.

Ещё через несколько дней ёлку нарядят тысячами игрушек и более чем километром гирлянд. Сообщается, что в этом году украшения подобраны в стиле "Зимний лес".

26 декабря ель увидят гости Общероссийской ёлки в Государственном Кремлёвском дворце.