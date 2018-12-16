Явка на выборы губернатора Приморья к полудню составила 13,97%

Явка на повторные выборы главы Приморья на 12:00 местного времени (05:00 мск) составила 13,97%, сообщает РИА "Новости".

Как отметила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, подобный результат больше явки к этому часу в первом туре сентябрьских выборов главы региона. Тогда она составила 12,62%.

— На 12:00 явка составила 13,97% — 204 тысячи 614 избирателей, — заявила Камаева.

В Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Местные жители смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморском крае было зарегистрировано более 1,4 миллиона избирателей. Лайф писал, что около девяти с половиной тысяч избирателей проголосовали досрочно.

Также сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, участвующий в выборах главы региона как самовыдвиженец, с супругой Ириной Герасименко проголосовал на участке во Владивостоке.