В "Зарядье" состоялся торжественный приём в честь дипкорпуса

В концертном зале парка "Зарядье" прошёл торжественный предновогодний приём в честь дипломатического корпуса. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Перед гостями выступил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он отметил сотрудничество городского правительства и дипкорпуса во время чемпионата мира по футболу.
— Перед более чем двумя миллионами туристов Москва предстала обустроенной, красивой, самого высокого уровня качества спортивных и зрелищных мероприятий, безопасной и дружелюбной, — сказал Горбенко.
Также заммэра поблагодарил дипломатов за проведение Дней Москвы во многих городах мира и поздравил с наступающими новогодними праздниками.
Отмечается, что с ответным словом выступили послы Италии, Мексики и Финляндии, которые выразили надежду на продолжение совместной работы.
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