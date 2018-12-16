В "Зарядье" состоялся торжественный приём в честь дипкорпуса

В концертном зале парка "Зарядье" прошёл торжественный предновогодний приём в честь дипломатического корпуса. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Перед гостями выступил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он отметил сотрудничество городского правительства и дипкорпуса во время чемпионата мира по футболу.

— Перед более чем двумя миллионами туристов Москва предстала обустроенной, красивой, самого высокого уровня качества спортивных и зрелищных мероприятий, безопасной и дружелюбной, — сказал Горбенко.

Также заммэра поблагодарил дипломатов за проведение Дней Москвы во многих городах мира и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

Отмечается, что с ответным словом выступили послы Италии, Мексики и Финляндии, которые выразили надежду на продолжение совместной работы.