Не проституция. Учёные назвали древнейшую профессию в мире

Самой древней профессией мира является шаманизм. Об этом рассказал учёный из Гарварда Манвир Сингх. Его исследование опубликовано на портале Phys.org.

Под словом "шаман" Сингх подразумевает любого человека, умеющего влиять на сознание людей.

Отмечается, что обряд инициации всегда был очень дорогим, а вступление в "профессию" давало человеку особый статус. В древности люди часто прибегали к услугам колдунов и щедро оплачивали их работу.

Учёный объяснил, что шаманам доверяли из-за их способности впадать в транс — нетипичное состояние для человека. По мнению Сингха, именно это, а также то, что стать колдуном мог далеко не каждый человек, и объясняет, как шаманизм стал первой профессиональной группой в социуме.