Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта Agusta A109S и тела четырёх человек.
— Он обнаружен примерно в 01:30 (04:30 мск. — Прим. Лайфа). Воздушное судно нашли в Серра-де-Пиаш (муниципалитет Валонгу), — указывается в заявлении Национального института неотложной помощи страны в "Твиттере".
Напомним, на борту вертолёта находились врач, медсестра и два пилота.
Отмечается, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.
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