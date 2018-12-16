Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта

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Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта

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Фото: © Twitter/tvi24

Спасатели нашли обломки пропавшего в Португалии вертолёта Agusta A109S и тела четырёх человек.

— Он обнаружен примерно в 01:30 (04:30 мск. — Прим. Лайфа). Воздушное судно нашли в Серра-де-Пиаш (муниципалитет Валонгу), — указывается в заявлении Национального института неотложной помощи страны в "Твиттере".

Напомним, на борту вертолёта находились врач, медсестра и два пилота.

Отмечается, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

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