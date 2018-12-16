Член УИК от "Голоса" на выборах в Приморье отозван из-за допущенных им нарушений

Штаб кандидата в губернаторы, врио главы Приморья Олега Кожемяко, отозвал направленного ранее на участок № 529 представителя объединения "Голос", пытавшегося работать на соседнем участке во время идущего голосования. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы сделали ему предупреждение о недопустимости работы на два участка, но кандидат Олег Кожемяко принял решение его отозвать, и мы, безусловно, признаём его право, — цитирует агентство представителя "Голоса" Андрея Гусева.

"Голос" — образованное в 2013 году межрегиональное общественное движение в защиту избирательных прав. Его активисты работают в качестве наблюдателей на выборах. Штаб Олега Кожемяко предоставил объединению 23 направления на избирательные участки членов комиссии с правом совещательного голоса, а из-за технических накладок по ним "Голосом" был введён 21 человек.

Ранее Лайф писал, что безопасность на выборах главы Приморья, проходящих 16 декабря, обеспечивает более 3,2 тысячи правоохранителей. Также сообщалось, что полиция проверяет информацию о скупке голосов на выборах.