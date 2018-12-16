В США проверяют организации, которые возглавлял Трамп

В США начали проверку почти всех организаций, во главе которых числился действующий глава Белого дома в течение нескольких последних лет. Также в проверках так или иначе фигурируют члены семьи президента и его партнёры по бизнесу. Об этом сообщает Associated Press.

Под пристальное внимание общественности попали практически все сферы жизни действующего президента: его бизнес, избирательная кампания, все мероприятия, связанные с инаугурацией, а также благотворительная деятельность и частная жизнь.

Отмечается, что компания американского лидера Trump Organization защищается в судах против обвинений в сотрудничестве с властями иностранных государств. Также её подозревают в преступлениях, связанных с налогами, и несколько штатов уже настаивают на проведении проверки налоговой практики организации.

Параллельно с этими процессами ведётся расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, направленное на обнаружение вмешательства РФ в выборы в 2017 году.

К настоящему моменту уже пятеро членов избирательного штаба Трампа признали свою вину. Несмотря на то что сам Дональд называет деятельность Мюллера охотой на ведьм, судя по частоте его высказываний по данному вопросу в Twitter, эта тема его беспокоит. Аналитики заявляют, что при худшем раскладе под угрозой может оказаться не только бизнес Трампа, но и занимаемый им пост.