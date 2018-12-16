Российского бойца UFC включили в Книгу рекордов Гиннесса

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает портал Sport24.

Спортсмен победил сразу в четырёх номинациях. Олейник поставил рекорды по количеству побед после сдачи соперника (45), по количеству боёв, проведённых за год (19), по продолжительности профессиональной карьеры (22 года и 35 дней), а также по размаху рук среди российских коллег (206,5 сантиметра).

Всего спортсмен провёл в ММА 69 боёв, одержав при этом 57 побед. Последней стала победа над новозеландцем Марком Хантом. Бой состоялся на турнире UFC Fight Night 136, который стал первым турниром под эгидой UFC в России.