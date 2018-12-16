Не тратил средства из бюджета. Глава МВД США отрицает выдвинутые обвинения

Министр внутренних дел Соединённых Штатов Райан Зинке отверг предъявленные обвинения в растрате средств из государственного бюджета. Заявление было сделано на его странице в "Твиттере" спустя день после того, как Дональд Трамп объявил о его скорой отставке.

— Проработав 30 лет на государственной службе, я не могу подтвердить факт растраты тысячи долларов, защищая себя и семью от ложных обвинений, — написал он.

В своём посте Зинке отметил, что ему нравилось работать в должности главы ведомства вместе с действующим президентом и он гордится своими достижениями.

Райан добавил, что главе Белого дома и ведомству стоит сосредоточиться на достижениях, а не на вымышленных обвинениях.

Известно, что в прошлом в адрес министра и его супруги высказывали обвинения в злоупотреблении служебным положением и в нарушении правил расходования бюджетных средств.

Как ранее писал Лайф, Дональд Трамп объявил о скорой отставке Зинке 15 декабря. При этом он никак не обосновал своё решение.