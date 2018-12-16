Более 260 мигрантов погибло при попытке пересечь границу с США

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Более 260 мигрантов погибло при попытке пересечь границу с США

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Фото: © Twitter/Boateng Duka Kofi

Около 260 нелегальных мигрантов погибло, пытаясь проникнуть на территорию США в 2018 году, сообщает ABC News.

Отмечается, что примерно 117 погибших являлись выходцами из Мексики, а происхождение ещё 116 человек на данный момент неизвестно. Также в числе умерших 19 человек из Гватемалы, 14 — из Гондураса и восемь — из Сальвадора.

При этом многие скончались от жары и обезвоживания. Около 50 утонули, пытаясь преодолеть реки, протекающие вдоль границ Мексики и США.

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