Более 260 мигрантов погибло при попытке пересечь границу с США

Около 260 нелегальных мигрантов погибло, пытаясь проникнуть на территорию США в 2018 году, сообщает ABC News.

Отмечается, что примерно 117 погибших являлись выходцами из Мексики, а происхождение ещё 116 человек на данный момент неизвестно. Также в числе умерших 19 человек из Гватемалы, 14 — из Гондураса и восемь — из Сальвадора.

При этом многие скончались от жары и обезвоживания. Около 50 утонули, пытаясь преодолеть реки, протекающие вдоль границ Мексики и США.