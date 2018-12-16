Настоящая зима. Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 16 декабря

Читайте также

Настоящая зима. Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 16 декабря

299

Сегодня Московская область окажется в центре скандинавского циклона, сообщает центр погоды "Фобос".

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможно возникновение дымки.

Температура воздуха в столице составит –9...–11 градусов, в области будет –8...–13 градусов по Цельсию.

Также синоптики обещают Москве северо-восточный ветер скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что "существенно выше нормы".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×