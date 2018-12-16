В Вологде после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС

Мэр города заявил, что жителей, оставшихся без крыши над головой, временно разместят в гостинице.

В Вологде ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— В Вологде введён режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу: ул. Карла Маркса, 74А, — говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что всего в доме 61 квартира, всех жителей эвакуировали. Для пострадавших выделили автобусы и пункты временного размещения в школе № 14. Также людей готова принять гостиница "Спутник".

Воропанов отметил, что сейчас в подъезде, где произошёл взрыв, на пятом, четвёртом и третьем этажах проживание невозможно. Остальные подъезды остались целы, и в доме удалось сохранить тепло.

— С 07:30 мск начал работать мобильный пункт администрации, там с 8:00 будут подходить жители, которые смогут задать любые вопросы, — сообщил Воропанов.

Режим введения ЧС Воропанов назвал стандартной ситуацией при таких происшествиях.

Напомним, в Вологде в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа, в результате чего погиб один человек и три пострадали. Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту инцидента.