Пожар в жилом доме в Казани унёс жизни трёх человек

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Пожар в жилом доме в Казани унёс жизни трёх человек

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре, который произошёл ночью в одном из жилых домов Казани. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

— 16 декабря поступило сообщение о пожаре в квартире... На месте пожара, к сожалению, обнаружены тела трёх человек: мужчины 1957 г. р., мальчика 2017 г. р. и женщины 1952 г. р., — говорится на сайте ведомства.

К ликвидации пожара были привлечены 66 человек. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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