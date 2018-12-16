На острове Сулавеси в Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сообщает газета Jakarta Post.
N. Sulawesi’s Mount Soputan erupts #jakpost https://t.co/UpRupW171T— The Jakarta Post (@jakpost) 16 декабря 2018 г.
Вулкан выбросил столб пепла высотой около семи с половиной километров над уровнем моря. Извержение сопровождалось дрожью и продолжалось примерно 30 минут.
Как ранее писал Лайф, у побережья Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
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