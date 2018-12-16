На острове Сулавеси в Индонезии произошло извержение вулкана

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На острове Сулавеси в Индонезии произошло извержение вулкана

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Местные жители могли наблюдать столб пепла высотой около семи с половиной километров над уровнем моря.

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Вулкан выбросил столб пепла высотой около семи с половиной километров над уровнем моря. Извержение сопровождалось дрожью и продолжалось примерно 30 минут.

Как ранее писал Лайф, у побережья Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

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