Число жертв страшного ДТП в Башкирии возросло до пяти

Среди погибших — двое водителей автомобилей и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей.

Число жертв ДТП с двумя машинами в Башкирии увеличилось до пяти человек, информирует РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД региона.

— В результате аварии скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также три пассажира одиннадцатой модели: 25-летняя женщина, двухмесячный мальчик и семимесячная девочка. Госпитализировали 23-летнюю пассажирку ВАЗ-2111 и 54-летнего пассажира ВАЗ-2107, — отметили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что, по предварительным данным, 24-летний местный житель за рулём ВАЗ-21110, направляясь в сторону села Атсуярово, врезался во встречный ВАЗ-21074 под управлением 49-летнего жителя города Дюртюли, после чего они столкнулись с попутно движущимся автомобилем Peugeot Partner под управлением 22-летнего жителя Уфимского района.

Ранее Лайф публиковал список из четверых погибших и кадры с места трагедии.