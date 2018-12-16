Названа причина смерти актёра "Кривого зеркала" Асомова

Причиной смерти известного в Узбекистане комика Обида Асомова, который снимался в российской юмористической передаче "Кривое зеркало", стал инфаркт. Об этом информирует "Sputnik Узбекистан".

Ранее стало известно, что Асомов умер в одной из больниц Ташкента, куда его доставили с острым сердечным приступом. Комику было 55 лет.

Обид Асомов снялся в 13 фильмах, в конце 2000-х начал выступать в телепередаче "Кривое зеркало" на телеканале "Россия".