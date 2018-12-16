В Приморье пока не зафиксировано жалоб в избиркомы

Поступающие обращения касаются в основном порядка голосования, а не каких-то нарушений.

44 обращения поступило в Центризбирком по вопросам выборов в Приморском крае, при этом не поступало ни одной жалобы ни в региональную, ни в центральную избирательные комиссии, заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

— По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в соответствии с законодательством. Избирком делает всё, чтобы они были абсолютно легитимны... Представители движения "Голос" смогли получить доступ на избирательные участки в количестве, в котором они предложили. Мы отмечаем также более высокую явку. Это ещё и ответ тем, кто бездоказательно заявлял, что власть делает всё, чтобы люди не шли на выборы и не могли проголосовать, — отметил Шевченко.

По его словам, комиссия получает информацию и мониторит социальные сети в режиме реального времени.

— К нам поступают данные по обращениям с горячей линии в ЦИК. В Центризбирком поступило 44 обращения от жителей Приморья и ни одной жалобы. В избирком тоже пока не было ни одной жалобы, — сказал Шевченко.

Он добавил, что в основном обращения касаются порядка голосования.