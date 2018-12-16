Пять человек госпитализированы на Урале из-за отравления угарным газом

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Пять человек госпитализированы на Урале из-за отравления угарным газом

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

По одной из версий, хозяйка дома поторопилась закрыть заслонку на печной трубе и из-за этого скопилось большое количество угарного газа

Женщина и её четверо детей попали в больницу в посёлке Арти Свердловской области в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД России по региону Валерия Горелых.

Инцидент произошёл в доме на улице Рабочей Молодёжи. Там проживает молодая пара — женщина 1991 года рождения и её супруг. Его в день происшествия не было дома, так как он находился на работе в Екатеринбурге.

По словам Горелых, в гостях находилась женщина с четырьмя детьми, жена брата хозяйки дома, которая, по одной из версий, поторопилась закрыть заслонку на печной трубе и из-за этого скопилось большое количество угарного газа.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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