Путин поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана

Президент России в своём поздравлении отметил впечатляющие успехи Казахстана, которые были достигнуты в области экономического, социального и научно-технического развития.

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, глава российского государства отметил впечатляющие успехи, которые были достигнуты Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития.

Кроме того, Путин подчеркнул конструктивную роль республики в решении актуальных вопросов региональной и международной повесток, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и в рамках астанинского процесса.

Высоко президент РФ оценил российско-казахстанские отношения и выразил уверенность, что двухстороннее сотрудничество будет наращиваться во всех областях взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.