Не излечит раскол. В Болгарской православной церкви осудили "собор" на Украине

В религиозной структуре республики отметили, что утешает "желание православных в этой стране сохранить единство святой церкви".

Член Священного синода Болгарской православной церкви митрополит Видинский Даниил (Николов) заявил, что "объединительный" собор, который прошёл накануне в Киеве, не сможет ликвидировать раскол среди верующих на Украине, а лишь усугубит его.

— Какой может быть результат собора, созыв которого противоречит каноническому порядку и вовлекает нецерковных людей? На мой взгляд, этот совет не излечит раскол среди верующих на Украине, но углубит его, — сказал митрополит, слова которого приводятся на официальном сайте Болгарской православной церкви.

По словам Даниила, "в этой ситуации есть утешительный момент, а именно желание православных в этой стране сохранить единство святой церкви, и это желание находит отклик и поддержку во всём православном мире".

Как ранее сообщал Лайф, в Киеве состоялся "объединительный" собор, посвящённый созданию новой автокефальной церкви на Украине. Её предстоятелем избрали митрополита Епифания. Патриарха у новой церкви не будет, а митрополит не сможет принимать серьёзных решений без согласования с Константинополем.