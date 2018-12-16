Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Томской области, есть пострадавшие

Воздушное судно совершало рейс из села Каргасок в город Кедровый, на его борту находились 22 пассажира — вахтовики.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Томской области. В момент аварии на борту находились 25 человек, несколько из них получили травмы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Во время выполнения манёвров в районе площадки Кедровка вертолёт совершил жёсткую посадку, завалился на бок и разрушился, — сказал собеседник агентства.

В момент инцидента на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Трое из них получили травмы, они находятся в больнице.

Известно, что воздушное судно принадлежит Ельцовскому авиапредприятию.