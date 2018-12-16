При пожаре в подмосковном общежитии погибло два человека

Два человека стали жертвами пожара в общежитии Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Подмосковья. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона, также пострадали пять человек, в том числе три ребёнка.

По данным агентства, очаг пожара находился на втором этаже пятиэтажного здания. Возгорание было ликвидировано в 01:05 на площади 12 квадратных метров.

Во время тушения пожара из горящего общежития были эвакуированы 32 жильца. Боролись с огнём 25 человек и восемь единиц техники.