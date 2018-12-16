Под Львовом при столкновении автобуса и легковушки погибло четыре человека

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось порядка 70 человек, предварительно, никто из них не пострадал.

Четыре человека погибли при столкновении международного автобуса Днепр — Згожелец (Польша) с автомобилем Volvo на трассе Львов — Краковец. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

В результате аварии также пострадали два человека. Они были госпитализированы с различными травмами.

— От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, ещё двух пассажиров Volvo — 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины — с телесными повреждениями доставили в больницу, — говорится в сообщении.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось порядка 70 человек. Предварительно, никто из них не пострадал.