ЦИК: На выборах главы Приморья поступило много фейковых сообщений о нарушениях

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ЦИК: На выборах главы Приморья поступило много фейковых сообщений о нарушениях

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Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Центральной избирательной комиссии РФ заявили о том, что увеличилось число ложных сообщений о нарушениях на выборах в Приморском крае по сравнению с прошлыми выборами.

— Очень много фейков, [по сравнению с сентябрьскими выборами] больше фейковой информации, — пояснил член ЦИК Евгений Шевченко.

Напомним, всего 44 обращения поступило в Центризбирком по вопросам выборов в Приморском крае, при этом не было ни одной жалобы ни в региональную, ни в центральную избирательные комиссии. В СПЦ опровергли информацию о том, что в Находке якобы произошёл вброс бюллетеней.

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