Хоккеист ударил клюшкой арбитра в матче НХЛ — видео

В результате игрок за свои грубые действия получил удаление до конца встречи, однако его команда всё равно сумела одержать победу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Флоридой" и "Торонто" защитник первых Маккензи Уигар ударил клюшкой арбитра встречи. Видео эпизода опубликовано в Сети.

Эпизод случился в середине второго периода. Уигару не понравилось, что форвард соперника Тайлер Эннис не получил удаления. Игроки нанесли несколько ударов друг другу, за что получили двойной малый штраф каждый.

Защитника "Флориды" такое решение вывело из себя, и он принялся выражать свои эмоции. Клюшка после его удара по стеклу срикошетила в голову лайнсмену. Эпизод не прошёл мимо главного арбитра встречи, который удалил Уигара до конца матча. Впрочем, "пантеры" всё равно сумели одержать победу, отправив решающую шайбу в овертайме.