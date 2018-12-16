Из квартиры пенсионера в Москве украли пять швейцарских часов на 8,5 млн рублей

Грабитель проник в жильё в центре столицы и похитил пять наручных швейцарских часов.

В центре Москвы неизвестный обокрал квартиру пенсионера. Ущерб оценили в 8,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

— Неизвестный проник в эту квартиру и украл пять наручных швейцарских часов. Материальный ущерб составил 8 503 040 рублей, — говорится в сообщении.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

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