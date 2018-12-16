СКР возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Вологде

Привлекаются эксперты для организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

После взрыва сохраняется угроза обрушения конструкций, отметили в ведомстве. СКР привлекаются эксперты для организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов. Допрашиваются свидетели.

— Принимаются все меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия, — добавили в СКР.

Прокуратура Вологодской области проверяет действия специалистов, ответственных за газоснабжение этого дома.

— В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала хозяйка квартиры 1975 года рождения, которая скончалась в машине скорой помощи, — напомнили в ведомстве.

По данным УК "Фрязиново", пятиэтажный кирпичный дом был построен в 1983 году. В здании 61 жилое помещение, имеются все коммуникации — водоснабжение, центральное газоснабжение, отопление и электричество.

По данным областного управления МЧС, в результате инцидента ущерб нанесён трём автомобилям, стоявшим рядом с домом.

Напомним, в Вологде в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа, в результате чего погиб один человек и три пострадали. Ранее сообщалось, что СКР начал проверку по факту инцидента. В городе был введён режим ЧС.