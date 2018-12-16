Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Цюрихом

Читайте также

Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Цюрихом

412
Все они госпитализированы. Дипмиссия РФ находится в постоянном контакте с полицией и лечебными учреждениями кантона.

Десять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под швейцарским Цюрихом. Об этом сообщило Посольство РФ в Берне.

<p>Фото: © Телеграм-канал<a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank"> </a><a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank"><ins>Life Shot</ins></a></p>

— Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Италии, пострадало 10 российских граждан, — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

По данным дипмиссии, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В настоящее время посольство находится на связи с полицией кантона и лечебными учреждениями.

Напомним, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×