Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Цюрихом

Десять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под швейцарским Цюрихом. Об этом сообщило Посольство РФ в Берне.
— Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Италии, пострадало 10 российских граждан, — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".
По данным дипмиссии, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В настоящее время посольство находится на связи с полицией кантона и лечебными учреждениями.
Напомним, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали.
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