Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Цюрихом

Все они госпитализированы. Дипмиссия РФ находится в постоянном контакте с полицией и лечебными учреждениями кантона.

Десять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под швейцарским Цюрихом. Об этом сообщило Посольство РФ в Берне.

— Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Италии, пострадало 10 российских граждан, — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

По данным дипмиссии, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В настоящее время посольство находится на связи с полицией кантона и лечебными учреждениями.

Напомним, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали.