Явка на выборах губернатора Приморья к 18:00 достигла 39,57%

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Явка на выборах губернатора Приморья к 18:00 достигла 39,57%

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Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Явка на повторных выборах главы Приморского края по данным на 18:00 (11:00 по московскому времени) составила 39,57%, или более 580 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников.

— Явка на 18:00 в абсолютных значениях — 580 285, что составляет 39,57 процента. Это явка выше, чем была на то же время в сентябре — как 9-го, так и 16 сентября, — пояснил Охотников.

Кандидатов на пост главы края четверо: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

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