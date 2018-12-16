30 метров и 100 лет. Главную новогоднюю ёлку страны срубили в Подмосковье

Высота срубленного дерева составляет около 30 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

Главную новогоднюю ёлку России срубили возле деревни Ерёмино в Щёлковском районе Подмосковья. В ближайшие дни её установят на Соборной площади Кремля.

Как рассказал замначальника Главного эксплуатационного управления делами Президента РФ, начальник штаба по подготовке и проведению общероссийской новогодней ёлки Анатолий Кочанов, поиск новогодней красавицы вёлся с февраля этого года. Всего было найдено и предложено около 30 деревьев.

— Эту ёлку мы везём на Соборную площадь Кремля — это считается самая главная ёлка нашей родины. Есть основной критерий — ёлка должна быть около 30 метров, под 100 лет. После 100 лет дерево начинает болеть и портится, поэтому это самый подходящий возраст, когда ель можно спилить, — приводит слова Кочанова агентство городских новостей "Москва".

В ходе церемонии рубки прошли театрализованное представление и новогодняя ярмарка. Также ель освятили представители РПЦ.

Планируется, что дерево отправят автопоездом в Москву 18 декабря. На нём будет несколько тысяч игрушек и более одного километра гирлянд в стиле "зимний лес".